Suben gasolinas Premium y Diésel

En el mes de marzo los precios de las gasolinas en todo México suben de precio y mantienen una tendencia al alza, en la Premium y el Diésel, impulsados por el aumento Internacional del petróleo, aunque la gasolina magna se mantiene en su precio original de $ 23,99 por litro debido a los acuerdos con los gasolineros, el gobierno ha reactivado los estímulos fiscales para contener mayores aumentos

La gasolina Premium tiene un valor de $26,99 y el Diésel tiene el valor más alto al alcanzar los $28, 55 pesos por litro de gasolina al cierre en Cd .Victoria Tamaulipas, y los precios pueden variar en diversos estados del país.

El gobierno Federal ha otorgado estímulos fiscales, para evitar que los precios de las gasolinas caigan en la especulación y a través de la Secretaría de Hacienda determinó subsidiar a la gasolina Magna, con un estímulo fiscal del 24.08 % mientras que el Diésel tiene un apoyo del 61.8 %

Se mencionó que las causas al alza se debe a la volatilidad internacional del petróleo por conflictos en Medio Oriente y costos de importación.