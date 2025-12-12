Entrega Américo este viernes la monumental escultura de la Virgen de la Misericordia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Todo se encuentra listo para que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, acompañado de la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, encabece este viernes la entrega de la monumental escultura de la Virgen de la Misericordia en el poblado de El Chorrito, municipio de Hidalgo.

Las autoridades han establecido un plan integral de seguridad y atención vial para garantizar el orden y la movilidad de las personas que acudirán al evento y a las actividades conmemorativas de esta fecha.

Tras casi un año de preparación y trabajo, la obra creada por la escultora y artista plástica Elizabeth Pesquera Caballero, que supera los 30 metros de altura y se convertirá en una de las más grandes de México y América Latina, será presentada oficialmente este 12 de diciembre, en punto de las 12:00 horas. El acto contará con la presencia de habitantes del lugar, representantes de la comunidad eclesiástica, autoridades civiles y miles de visitantes.

Se informó que la escultura está conformada por piezas de acero, elaboradas totalmente a mano, sin que exista una igual a otra. Incluye además dos piezas de bronce que conforman las pupilas de sus ojos, las cuales fueron bendecidas por Su Santidad el Papa León XIV. En su construcción participaron también alumnos del ITACE. La obra se ubica en una explanada de una hectárea, cerca de la icónica cascada del Santuario de El Chorrito.

El proyecto contempla una segunda etapa que incluirá la construcción de una plazoleta, suministro y colocación de luminarias, andadores, jardinería y muros de contención para mejorar el entorno y la experiencia de quienes visiten este nuevo referente turístico y religioso.

El gobernador ha señalado que esta obra se perfila como un nuevo espacio de paz y tranquilidad y un detonante para el desarrollo y la economía de Hidalgo y de los municipios cercanos, al consolidarse como el santuario religioso más importante del noreste de México.