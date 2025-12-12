INJUVE toma protesta como miembro del Comité Estatal de Salud Mental y Prevención de Adicciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la finalidad de fortalecer una coordinación interinstitucional para conducir programas estatales de prevención, promoción y atención a la salud mental y al consumo de sustancias psicoactivas, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), se integra como miembro del Comité Estatal de Salud Mental y Prevención de Adicciones (CESMA).

El evento llevado a cabo en el Auditorio de la Facultad de Enfermería Victoria UAT, fue encabezado por el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, donde se tomó protesta a los integrantes, con el cual se da cumplimiento al compromiso de implementar programas y estrategias de sensibilización para fomentar el autocuidado y la relevancia de la salud mental.

En representación del INJUVE, rindió protesta su director general, Oscar Azael Rodríguez Perales, quien afirmó, “Con este comité se da un paso importante para que más jóvenes tengan acceso a información, apoyo y espacios seguros que impulsen su bienestar”.

“Esta alianza interinstitucional permitirá proponer y coadyuvar en programas y políticas de prevención y atención integral, fomentando la sensibilización entre la población y el respeto a las personas con alguno de estos padecimientos”, declaró.

Fue enfático en que, al liderar una instancia dedicada a la juventud, con el apoyo del secretario de Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, se trabaja de la mano en fomentar entornos saludables y proteger el bienestar emocional de las personas jóvenes.

Finalmente, destacó que siguiendo la encomienda del gobernador Américo Villarreal Anaya, se trabaja de manera conjunta entre los tres niveles de gobierno, brindando atención digna y garantizando con sentido humanista los derechos de todas y todos.