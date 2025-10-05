En 4 años, Pasos por la Educación del DIF ha beneficiado a 8 mil 500 niñas y niños

Cd. Victoria, 5 de octubre 2025. –

Con la entrega de 3,500 kits de útiles escolares a niñas y niños de educación básica, la presidenta del DIF Lucy de Gattás y el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez finalizaron la edición 2025 del programa “Pasos por la Educación”.

En la escuela primaria Álvaro Obregón del ejido El Olivo, alumnos, maestros y padres de familia dieron emotivo recibimiento a las autoridades municipales, y en voz de Irasema Monserrat Villegas agradecieron los 8 mil 500 kits de útiles y mochilas que se han entregado en los cuatro años de la administración en apoyo a la educación.

En su mensaje, Lucy de Gattás reconoció la colaboración de las empresas socialmente responsables, comercio local, instituciones educativas y sociedad civil por creer y participar en esta noble causa; “Aquí está la muestra que cuando la solidaridad nos une, somos capaces de transformar realidades”, expresó.

En el cierre de actividades de Pasos por la Educación 2025, el alcalde Eduardo Gattás Báez distinguió el trabajo que, desde el DIF Victoria, realiza la Sra. Lucy de Gattás y su equipo; “gracias Lucy por ser la mano que impulsa y el corazón que guía este noble programa”.

El Prof. Roberto Azael Ponce, encargado de la escuela Álvaro Obregón, reconoció el compromiso del Gobierno de Victoria y su Cabildo, por su aportación a la educación que siembra ilusión y permite a niñas y niños dar pasos firmes hacia un mejor futuro y esperanza de Victoria.