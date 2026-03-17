Destaca Lalo Gattás, entre los alcaldes mejor evaluados del país

Cd. Victoria, 16 de marzo de 2026.-

Con una aprobación ciudadana de 55.5%, el presidente municipal de Victoria, Lalo Gattás, se ubico en el lugar 18 del ranking de 31 alcaldes de capitales municipales mejor evaluados del país.

De acuerdo a la encuesta elaborada en el mes de febrero de 2026 por la empresa México Elige, tuvo un resultado positivo que lo impulsó entre los alcaldes de MORENA más eficientes del noreste de México.

De acuerdo a la metodología, la encuesta se aplicó entre victorenses mayores de 18 años a quienes se les cuestionó su opinión sobre el desempeño de Lalo Gattás al frente de la administración municipal que gobierna desde el 2021.

El trabajo en territorio y cercano a la gente que a diario realiza, así como mejora en servicios públicos, obra pública y programas sociales, le ha permitido al alcalde de la Capital de Tamaulipas figurar como un gobernante eficiente y de resultados.