Dámaso Anaya se consolida entre los rectores mejor evaluados del país

La agencia CE Research ubica al rector de la UAT entre los titulares de universidades públicas con mayor aprobación ciudadana en México.

Ciudad Victoria, Tam.; 22 de febrero de 2026.

La gestión del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, se consolida como una de las más destacadas del país al posicionarse en los primeros lugares del Ranking Semestral de Rectores de México, elaborado por la encuestadora CE Research.

La medición, aplicada a 33 titulares de universidades públicas, evalúa variables clave como Desempeño, Liderazgo, Ampliación de Matrícula, Oferta Académica y Manejo de Recursos. En esta edición, Anaya Alvarado destaca entre los rectores mejor evaluados, compartiendo los primeros puestos con los titulares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En el ranking de Desempeño, el rector de la UAT se ubica en la séptima posición nacional, con 55 puntos de aprobación, ubicándose en el bloque de rectores con mayor respaldo ciudadano; respecto a la Oferta Académica, alcanza una aprobación del 70 %, situándose también en el séptimo lugar, lo que refleja el impulso de Dámaso Anaya a la ampliación de la matrícula y nuevas oportunidades de acceso a la educación superior, con énfasis en inclusión, cobertura y pertinencia educativa.

Destaca el cuarto lugar en Presencia y Comunicación Institucional, con 72 % de aprobación, consolidando a la UAT como una de las universidades con mayor visibilidad y dinamismo en sus acciones, así como un referente en la proyección de actividades que impactan positivamente en el entorno social, económico y cultural de Tamaulipas.

En materia de Manejo de Recursos Públicos, la evaluación registra 47 % de aprobación, con un ascenso respecto a evaluaciones anteriores, lo que respalda una administración responsable, transparente y estratégica al impulsar el fortalecimiento de infraestructura, equipamiento y desarrollo académico.

Asimismo, en el ranking de Honorabilidad se ubica en la posición 15, con 41 % de aprobación; mientras que en Entorno de los Espacios Universitarios alcanza el noveno lugar, con 45 %, cifras que evidencian áreas de oportunidad, pero también una base sólida de confianza ciudadana en estos dos años de su gestión institucional.

Estos resultados no solo consolidan el posicionamiento nacional de UAT, sino que fortalecen el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, cuya conducción estratégica y visión institucional han permitido que la UAT se mantenga entre las universidades públicas mejor evaluadas del país.

La aprobación ciudadana respalda una gestión con resultados tangibles en ampliación de matrícula, fortalecimiento académico, manejo responsable de los recursos y proyección institucional, consolidándose como una figura clave en la agenda nacional de la educación superior y como un referente de gobernanza universitaria con impacto para Tamaulipas y México.

Los resultados se pueden consultar en el sitio https://rankingsdemexico.com/ranking-de-rectores-febrero-2026/, publicados por la casa encuestadora CE Research.