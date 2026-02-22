Realiza la UAT convivencia deportiva Gran Rodada 10K

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la Gran Rodada UAT 10K, evento deportivo que se desarrolló en un ambiente de sana convivencia y que contó con la participación de más de 300 ciclistas.

Al dar el banderazo de salida en la Unidad Deportiva “Adolfo Ruíz Cortines”, el rector Dámaso Anaya resaltó la importancia de seguir generando este tipo de espacios, que sirven a la comunidad universitaria para reforzar los lazos de amistad, compañerismo y de espíritu de equipo.

Aseveró que la UAT seguirá promoviendo actividades deportivas, culturales y artísticas, que son importantes para fomentar la cohesión social y desarrollar habilidades como la disciplina y la creatividad en la comunidad.

De igual forma, agradeció la participación de estudiantes, maestros y trabajadores del Campus Victoria; así como a las agrupaciones de ciclistas de Ciudad Victoria y a las familias que se sumaron, haciendo un éxito de esta convivencia.

La rodada se desarrolló de la Unidad Deportiva “Adolfo Ruíz Cortines”, para tomar la Calle Berriozábal y continuar por la Avenida Francisco I. Madero (calle 17) y continuar por el Paseo “Pedro José Méndez” y el Boulevard Luis Echeverria.

Posteriormente, el contingente se dirigió al Boulevard José López Portillo para llegar a la Unidad Deportiva Siglo XXI y de ahí retornar por el Boulevard Praxedis Balboa hasta la calle Juan B. Tijerina, para concluir en la calle Matamoros frente a la Rectoría de la UAT.

Al finalizar el recorrido se ofreció una rifa de obsequios entre los ciclistas participantes. También se contó con la presentación de grupos musicales de la Universidad.

Al evento asistieron funcionarios de la Rectoría y directores de las dependencias académicas del Campus Victoria.