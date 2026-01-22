Construye UAT nuevo edificio para la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.; 22 de enero de 2026.

Como parte de la visión estratégica para fortalecer la educación superior y responder a las necesidades sociales en materia de salud, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, anunció el proyecto de modernización y cambio de sede de la Facultad de Enfermería en Nuevo Laredo, con el objetivo de ampliar su capacidad académica y mejorar las condiciones para la formación de sus estudiantes.

Dámaso Anaya destacó que este proyecto responde al crecimiento de la matrícula, a la alta demanda de profesionales de la salud en la región fronteriza y a la necesidad de contar con espacios adecuados que permitan el desarrollo integral de las actividades académicas, de investigación y vinculación.

Explicó que las actuales instalaciones de la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo presentan limitaciones derivadas del crecimiento urbano y de la propia expansión institucional, por lo que se tomó la decisión de impulsar este nuevo proyecto para su crecimiento ordenado y con visión de futuro.

Informó que el nuevo complejo académico está proyectado para atender entre ochocientos y mil estudiantes, fortaleciendo la formación de profesionales de la salud en el norte de Tamaulipas y ampliando la cobertura educativa en una zona estratégica del estado.

Detalló que los trabajos de preparación del nuevo predio ya registran avances, al haberse concluido la etapa de terracería, y se contempla iniciar este año la construcción de los nuevos edificios para, posteriormente, dar paso al equipamiento especializado. Este desarrollo se proyecta por etapas, con miras a que las nuevas instalaciones entren en operación de manera gradual para el año 2027.

Dámaso Anaya subrayó que el fortalecimiento de la enfermería es una prioridad institucional, al tratarse de una disciplina clave para el desarrollo regional, particularmente en la zona norte del estado, donde existe una creciente demanda de personal capacitado en el área de la salud.

Asimismo, resaltó que este proyecto se inscribe en una política de colaboración interinstitucional, en la que la UAT trabaja de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno, compartiendo la convicción de que la educación es el principal motor de transformación social.