Pavimentación en colonia Obrera de Victoria rompe el centralismo urbano: vecinos.

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

En un gesto que rompe con la lógica tradicional de inversión urbana, el gobierno municipal de Eduardo Gattás Báez inauguró este miércoles calles pavimentadas con concreto hidráulico, entre el 2 y 5 ceros Abasolo, ubicada en la colonia Obrera.

Aunque no se trata de una calle de alta afluencia vehicular ni de paso del transporte público, la obra representa un alivio largamente esperado por los vecinos.

“Siempre se piensa que las pavimentaciones son para las avenidas grandes o los fraccionamientos nuevos, pero esta calle tenía años en el abandono”, comentó Don Rogelio, vecino de la zona desde hace tres décadas. “Aquí también vivimos, también pagamos impuestos, también merecemos dignidad”, agregó.

La obra, que incluye concreto hidráulico y mejoras en la infraestructura básica, fue recibida con entusiasmo por las familias del sector. “Mi hijo usa silla de ruedas y antes no podía ni salir a la banqueta sin que se atascara. Hoy por fin podemos caminar con tranquilidad”, expresó Doña Marisela, ama de casa y cuidadora.

El alcalde Gattás destacó que el municipio seguirá atendiendo colonias históricamente relegadas, y que esta pavimentación forma parte de un paquete de obras que buscan equidad territorial y mejor calidad de vida.

Además del beneficio directo en movilidad y seguridad, la obra genera empleos indirectos en un contexto económico difícil. La inversión pública en zonas populares activa la economía y fortalece el tejido social.

La pavimentación beneficia a 4,235 habitantes de tres calles de la colonia Obrera.