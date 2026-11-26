Conmemora gobierno de Victoria Día Naranja.

Cd. Victoria, 26 de noviembre de 2026. – En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno Municipal de Victoria, que preside Eduardo Gattás Báez, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Departamento de Atención a la Mujer, a cargo de Carla Saucedo, realizó una conferencia de sensibilización con el voluntariado de familias militares, fortaleciendo los espacios de diálogo, aprendizaje y participación ciudadana.

Cada 25 de noviembre, el mundo se une en una jornada de reflexión y acción que marca el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, los cuales culminan el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

El color naranja simboliza la esperanza de un futuro libre de violencia para todas las mujeres y las niñas.

La importancia de realizar esta conferencia en esta fecha tan significativa radica en transformar la conmemoración en acciones concretas, acercando herramientas y conocimientos que permitan identificar las distintas manifestaciones de la violencia, prevenirlas y promover relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la dignidad.

La participación del voluntariado de familias militares representa una oportunidad para ampliar el alcance de la sensibilización y reconocer el papel fundamental de las familias en la construcción de entornos seguros. La educación ciudadana permite que los conocimientos adquiridos trasciendan estos encuentros y se compartan en los hogares y las comunidades.

Con esta jornada, Victoria se suma a los esfuerzos internacionales del 25N, reconociendo que cada espacio de diálogo, cada acción preventiva y cada persona sensibilizada contribuyen a construir una sociedad más consciente, respetuosa e igualitaria.

En los 16 Días de Activismo, se conmemoran las acciones que nos acercan a una Victoria donde todas las mujeres y las niñas puedan vivir plenamente, con libertad, seguridad y dignidad.