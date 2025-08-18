Con una alta demanda la UAT inicia inscripciones en centros de idiomas

Acompañado del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, el rector Dámaso Anaya felicitó a las y los beneficiados con este importante apoyo que brinda el Gobierno del Estado a través del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC).

“Su dedicación y perseverancia son la mejor garantía de que este apoyo se transformará en logros y en éxitos. Muchas felicidades, y que sigamos inspirando y transformando juntos», expresó el rector en su mensaje ante la asistencia presencial y por videoconferencia de los estudiantes que recibieron los estímulos económicos en sus respectivas sedes universitarias.

Asimismo, agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya por hacer llegar estos apoyos directamente a la comunidad estudiantil, destacando que “no solo alivian una necesidad inmediata, sino que fortalecen el camino hacia un futuro profesional sólido, dotando a los jóvenes con las herramientas necesarias para encontrar su rumbo y alcanzar sus metas».

Durante la ceremonia, se informó que en esta entrega de estímulos la UAT recibió, en la zona norte, 1 814 becas; en la zona sur, 2 195; y en la zona centro, 2 552. Destacándose, además, que las becas han contribuido a reducir la deserción escolar hasta en un 80 por ciento.

Por su parte, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez, dijo que este programa de apoyo a universitarios se enmarca en el interés del gobierno estatal por garantizar a los jóvenes el derecho a la educación pertinente y de calidad.

En ese sentido, reconoció el liderazgo del rector para impulsar el crecimiento acelerado de la UAT con indicadores que impactan en la calidad educativa y su participación con todos los sectores que la posicionan como un puntal del desarrollo en Tamaulipas.

En el evento estuvieron presentes el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, Igor Crespo Solís; y el director general de ITABEC, Juan Guillermo Manzur Arzola. Por la UAT asistió la secretaria general, María Concepción Placencia Valadez; y la secretaria de Gestión Escolar, Alma Amalia Hernández Ilizaliturri, quien detalló los alcances de este programa.