Capacitan a elementos operativos de la SSPT en Medicina Táctica Policial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de proporcionar al personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) más y mejores herramientas para brindar atención pre hospitalaria entre colegas y a la población que lo requiera, elementos pertenecientes a diferentes coordinaciones y unidades de la Guardia Estatal se encuentran capacitándose en Medicina Táctica Policial.

De acuerdo al policía tercero Erik Alejandro Platas Rodríguez, quien funge como uno de los instructores de esta capacitación, a lo largo del 2025 se impartieron 15 bloques, el último conformado por siete mujeres y 20 varones pertenecientes a la Guardia Estatal; Cuerpos de Vigilancia Custodia y Seguridad; Guardia Estatal de Apoyo Carretero; así como las Direcciones de Agrupamientos Policiales y Tránsito Estatal.

Este bloque cuenta con una duración total de cuatro semanas, en las cuales se abordan temas como Primeros Auxilios, uso del torniquete, contención de hemorragias, técnicas de vendaje y rescate en alturas.

Gracias a esta capacitación, el personal que trabaja de manera directa con la ciudadanía y con las personas privadas de la libertad (PPLs) está facultada para coordinar acciones con las instituciones encargadas de atención a emergencias y brindar atención pre hospitalaria.

“Se proporciona atención en primeros auxilios en lugares donde hay barrancos, donde se les puede dar un apoyo a Protección Civil, los compañeros ya están capacitados, pueden hacer descenso vertical y el apoyo para poder extraer a una persona herida en condiciones de un lugar del vacío”, comentó.