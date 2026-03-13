Participan trabajadoras de la SSPT en activación física conmemorativa del Día Internacional de la Mujer

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A través del Departamento de Salud de la Dirección de Administración y Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), mujeres de las áreas operativas y administrativas que laboran en esta dependencia se unieron en una activación física impartida por la instructora de zumba Lizeth Ruiz “Lizzy Fit”.

La actividad se llevó a cabo en el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) de la SSPT como parte de la agenda programada en la “Semana de la Mujer”, organizada por el departamento antes mencionado.

“Me parece que es una muy buena idea que activen estas áreas, porque para ellas es un desestrés, es una forma de poder rendir mejor durante el día; te desestresas para poder hacer tus ejercicios”, manifestó la instructora, quien atendió la invitación de esta dependencia para guiar la activación física.

Los ejercicios realizados, explicó, van desde cardio de bajo impacto hasta movimientos de mayor intensidad, con el objetivo de adecuarse a las diferentes capacidades físicas de las participantes.

Finalmente, la instructora destacó que la rutina impartida puede ser realizada por las asistentes en sus hogares, por lo que reconoció esta iniciativa de la SSPT para brindar a su personal herramientas que les permitan incorporar la actividad física en su rutina diaria de autocuidado.