Diputada ve positiva reducción de regidores en Tamaulipas

Por: José Medina

Ciudad Victoria.-

Sobre la reforma del Plan «B» en los congresos locales para reducir presupuestos, Lucero Deosdady Martínez López diputada de Morena, señaló que el Congreso local de Tamaulipas es uno de los que menos percepciones tiene, en comparación con otros poderes Legislativos de México. «El análisis marca muy por debajo las percepciones referente a otros congresos, aunque a nivel de los ayuntamientos, la disminución de regidores en los municipios más grandes, pudiera representar más recursos para el pueblo».

Sobre el voto en contra de los diputados del PT y PVEM hacia la reforma electoral, en Tamaulipas hubo reacciones, y es que la diputada local Lucero Deosdady Martínez Lopez, mencionó que ellos responden a sus valores, aunque ellos (Partido del Trabajo y Verde), ya habían hecho un compromiso de apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum en sacar adelante la reforma.

Indicó que fueron respetadas las opiniones sobre dicha reforma, incluso, las que señalaban la «Ley Maduro», aunque en Morena se votó a favor, y sacarán adelante el «Plan B», y lo que se busca es que desaparezcan los privilegios de los partidos. «Nosotros seguimos firmes en la causa, y la gente sabrá a quienes dieron la espalda al pueblo».

Lucero Deosdady fue cuestionada, si no se rompe con esto, la alianza Morena-PT y PVEM, en su momento Luisa María Alcalde dirigente nacional decidirá.