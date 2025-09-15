Avanza Casas con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya

Casas, Tamaulipas.- La rendición de cuentas es un punto clave en el gobierno de la Cuarta Transformación, así lo dijo la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tamaulipas, Norma Angélica Pedraza Melo, al asistir al Primer Informe de Gobierno del alcalde de Casas, Jorge Humberto Hinojosa García.

En su informe, el alcalde de Casas resaltó la importancia del apoyo que brinda el Gobierno del Estado de Tamaulipas en la transformación de su municipio, desde el aspecto turístico y deportivo, la construcción de viviendas y la edificación de un espacio de rehabilitación para los habitantes que no pueden trasladarse hasta el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, ubicado en Ciudad Victoria.

Para el alcalde Humberto Hinojosa, la educación también es base de la transformación, por ello ha firmado convenios de colaboración con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, asegurando becas para los estudiantes de este municipio.

En su mensaje, la secretaria Anticorrupción dijo que, en estas obras y acciones destacadas, el Gobierno del Estado ha invertido 47.5 millones de pesos en obra pública y 38.5 millones de pesos en entregas de apoyos rurales, asistencia social, uniformes, útiles y mobiliario, generando un total de 86 millones de pesos de inversión en el municipio de Casas y en beneficio de sus habitantes.

Cabe mencionar que la secretaria Anticorrupción en Tamaulipas, Norma Angélica Pedraza Melo, tuvo la representación del gobernador Américo Villarreal Anaya también en los municipios de Xicoténcatl y San Carlos, con las alcaldesas Mariela López Sosa y Gaudisela Ramírez Zavala, respectivamente.