Arranca Lalo Gattás Operativo Navideño 2025

Cd. Victoria, 8 de diciembre 2025. – Con 350 elementos policíacos, de protección y auxilio, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez dio el banderazo al operativo navideño 2025, para reforzar la seguridad de residentes y visitantes a la Capital durante la época decembrina.

“El operativo navideño 2025 tiene un objetivo muy claro, que cada familia disfrute estas fiestas, los comercios vivan una buena temporada y que los visitantes y paisanos encuentren una ciudad ordenada, amable y segura” dijo Gattás Báez en su mensaje a la sociedad.

Para garantizar un ambiente seguro, sin temor y con plena libertad durante la mayor movilidad comercial del año, se desplegó personal y unidades tácticas de la Guardia Nacional y Estatal, SEDENA, SEMAR, FGJT, Tránsito y Vialidad y Protección Civil.

En la puesta en marcha de la estrategia, participaron por la iniciativa privada el presidente de CANACO Federico González Sánchez, de Meta C40 Enrique Cárdenas del Avellano, de CMIC Carlos Manuel Flores y de AMPI Jaime Garza Hinojosa.

El Teniente de Infantería de la SEDENA Hugo Moreno Guzmán, Capitán Primero de la Guardia Nacional Jorge García Rodríguez, Teniente de Fragata de la Secretaría de Marina Josúe Pool Góngora, el Director de Tránsito y Vialidad Javier Córdova y Livio Flores Rodríguez de Protección Civil Municipal.