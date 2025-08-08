Apoya Economía a 6,462 emprendedores con programa “Hecho en Tamaulipas”

Secretaría Ninfa Cantú Deándar dio a conocer un balance en la estrategia para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. –

Durante 2025, el programa Hecho en Tamaulipas (HET) de la Secretaría de Economía ha brindando capacitación, asesoría y herramientas a 6 mil 462 emprendedores para fortalecer sus proyectos y negocios.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar dio a conocer que esta estrategia apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) mediante servicios de capacitación, asistencia técnica y vinculación comercial, contribuyendo al desarrollo económico regional y fortaleciendo la actividad emprendedora en todo el estado.

“Durante el presente año, un total de 6 mil 462 emprendedores y empresarios tamaulipecos han recibido algún tipo de apoyo a través de los servicios que ofrece la Secretaría de Economía, como parte de la política pública para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas del estado”, destacó Cantú Deándar.

Entre los principales apoyos brindados se encuentran 3,336 personas asesoradas y 2,478 capacitadas, así como la gestión de 420 registros de marca y 31 citas ante el SAT. Además, se elaboraron nueve actas constitutivas de microindustria, se realizaron seis modificaciones de actas y se expidieron y renovaron un total de 11 cédulas de microindustria.

En materia de comercialización y fortalecimiento de imagen, se gestionaron 19 códigos de barras GS1, se diseñaron 24 logotipos empresariales, y 97 empresas participaron en espacios de promoción y comercialización. Asimismo, 31 empresas fueron vinculadas con laboratorios alimenticios, impulsando la calidad y competitividad de los productos tamaulipecos.

Estos resultados forman parte del esfuerzo integral del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha instruido fortalecer los programas que promuevan el crecimiento económico, ofreciendo a los emprendedores las herramientas necesarias para impulsar sus negocios y consolidar una economía regional más justa y productiva.