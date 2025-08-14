Acuerdan STPS e IP de Matamoros, acciones para empleo seguro

Matamoros, Tamaulipas.– La subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano, sostuvo en Matamoros una mesa de trabajo con líderes empresariales de las principales Cámaras de Construcción, Industria y Comercio, con el objetivo de consolidar estrategias conjuntas para el fortalecimiento del empleo formal y la promoción de entornos laborales seguros y productivos.

Acompañada por la directora de Inspección y Previsión Social, Claudia Yazmín Villarreal Vázquez, dialogaron con representantes del sector privado sobre las necesidades regionales, la planeación de capacitaciones y la generación de una cultura de legalidad y prevención en los centros de trabajo, particularmente en zonas de alta actividad económica como Matamoros.

Martínez Molano destacó que esta reunión marca un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno de Tamaulipas y el sector productivo, al establecer un espacio permanente de coordinación interinstitucional para alinear y ejecutar acciones estratégicas en materia de cumplimiento normativo, seguridad y salud en el trabajo, así como promoción del empleo formal.

Este esfuerzo refleja el compromiso del Gobierno humanista y de transformación que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, orientado a generar bienestar, justicia laboral y crecimiento económico, siempre con un enfoque cercano a la ciudadanía y con una visión de largo plazo para la construcción de un Tamaulipas más próspero.

La mesa de trabajo surge como una iniciativa para integrar esfuerzos entre las áreas operativas de inspección, asesoría, promoción del empleo y capacitación, con el propósito de responder de manera coordinada a los retos laborales del estado y fortalecer la competitividad empresarial con responsabilidad social.

En la reunión participaron destacados representantes del sector empresarial y comercial de la región, entre ellos: Sergio Miranda Flores, presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN); María Dolores Ramírez Andrade, presidenta de la Federación Tamaulipas de Coparmex y del Centro Empresarial Matamoros; Pedro Haro Panduro, presidente de la CMIC Tamaulipas; María Nuria Ruíz García, delegada de CANACAR Matamoros; Oscar Macario Farías, presidente de Canacintra Matamoros; y Alma Elizabeth Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias.

También estuvieron presentes Miguel Ángel Caballero, presidente de Comerciantes del Centro Histórico; Karina Gutiérrez Espinoza, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Matamoros; David García Argüelles, presidente del Consejo de Desarrollo Empresarial Codem; Enrique Salinas Garza, secretario de Desarrollo Económico de Matamoros; Raúl García Avendaño, representante de Grupo Garcia’s; y Roberto Matus, presidente del Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación.

La funcionaria señaló que con este encuentro, la STPS reafirma su papel como aliada estratégica del sector empresarial y garante de un entorno laboral digno, seguro y productivo para el desarrollo integral de Tamaulipas.