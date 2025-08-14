Reforestan CEDES Matamoros con plantación de árboles frutales

Matamoros, Tamaulipas.- En una iniciativa que combina terapia ocupacional y cuidado ambiental, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Matamoros llevó a cabo la plantación de 50 árboles de limón en diversas áreas del centro.

La actividad se realizó en los módulos de psiquiatría, geriatría, área varonil y en el módulo femenil, formando grupos de cuatro Personas Privadas de la Libertad (PPL) para la adopción de cada árbol.

Como parte de la dinámica, cada participante asignó un nombre a su ejemplar para facilitar su identificación.

Las y los PPLs tendrán como tarea diaria el riego y cuidado de los árboles, lo que fomenta la interacción positiva entre la población penitenciaria y contribuye a la rehabilitación a través de actividades productivas.