Activa SEDUMA programa de trituración de llantas para proteger la salud y el medio ambiente

Ciudad Victoria, Tamaulipas.–Con un impacto directo en la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades, el Gobierno de Tamaulipas pondrá en marcha una acción concreta para atender una problemática que por años ha afectado a distintas regiones del estado: la acumulación de llantas en desuso.

En cumplimiento al compromiso asumido por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) iniciará el Programa de Trituración de Llantas, el cual comenzará de manera itinerante en municipios de la frontera norte, tras la adquisición de una máquina trituradora que permitirá atender esta problemática directamente en territorio.

Al respecto, la titular de la SEDUMA, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, informó que se trabajará de manera coordinada con los gobiernos municipales para la recolección de neumáticos que, en muchos casos, permanecen abandonados en tiraderos a cielo abierto, generando riesgos sanitarios y ambientales.

Explicó que esta estrategia permitirá prevenir problemas de salud pública asociados a la acumulación de agua en las llantas, condición que favorece la proliferación del mosquito transmisor del dengue, además de la presencia de fauna nociva. De forma paralela, se contribuirá a la reducción de la contaminación ambiental y del riesgo de incendios, comunes cuando este tipo de residuos se quema de manera irregular.

La maquinaria adquirida, de origen alemán, cuenta con tecnología de última generación y una capacidad de trituración de entre 10 y 12 toneladas por hora. Está equipada con sistema de oruga que permite su desplazamiento en distintos tipos de terreno, así como con una banda transportadora de 25 metros de longitud, lo que facilita su operación en diversos puntos del estado sin necesidad de trasladar los residuos a un solo sitio.

Además de triturar neumáticos, el equipo puede procesar residuos de poda y basura especial mediante el cambio de dientes, lo que amplía su utilidad en acciones de manejo integral de residuos. Su sistema de monitoreo, conectado vía satélite tanto desde la fábrica en Alemania como por el propio Gobierno del Estado, permite supervisar en tiempo real su funcionamiento, niveles de aceite y combustible, presión y posibles fallas.

Con la puesta en marcha de este programa, Tamaulipas avanza en una política ambiental con sentido humano, que transforma los compromisos en acciones visibles, protege la salud de las familias y fortalece el cuidado del entorno, bajo una visión de bienestar y desarrollo sostenible para todas las regiones del estado.