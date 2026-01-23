Consolidan SET y SNTE acuerdos para el desarrollo docente en Educación Media Superior

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el propósito de analizar y fortalecer los procesos administrativos y académicos de la Educación Media Superior en Tamaulipas, se reunieron autoridades educativas estatales de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y representantes de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, informó que durante la sesión se aprobó la Estructura Ocupacional de las Escuelas Preparatorias del Estado, la cual será remitida a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) para su correspondiente validación, conforme a los lineamientos establecidos.

Indicó que la Sección 30 del SNTE planteó la propuesta para la emisión de una Convocatoria de Promoción Horizontal, por lo que, en atención a esta solicitud, la Dirección General de Recursos Humanos de la SET realizará la consulta formal ante la USICAMM, con el objetivo de obtener una respuesta sobre la viabilidad de la propuesta. En caso de que la resolución sea favorable, se procederá a la emisión de la Convocatoria de Promoción Horizontal, en apego a la normatividad vigente.

Crespo Solís resaltó la disposición de ambas partes por llegar a acuerdos y subrayó que, con este tipo de acciones, la SET refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con el magisterio tamaulipeco, fortaleciendo los procesos que impactan directamente en la calidad educativa y en el desarrollo profesional de las y los docentes de la entidad.

Puntualizó que este tipo de resultados son también reflejo de la visión y política educativa que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, y que respalda el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, con el propósito de contar con docentes mejor preparados y que sigan creciendo profesionalmente en base a sus capacidades y méritos.

Entre los asistentes a la reunión también estuvieron Sylvia Isabel Martínez Guerra, subsecretaria de Planeación; Gil Marcelino Aguilar Cuesta, director de Educación Media Superior; Verónica Marroquín Silguero, directora de Planeación; y Ernesto Saldaña Flores, representante de la COSICAMM. Por parte del SNTE participaron los profesores Romualdo Salazar Ruiz, Mariano Lara Salazar y Pedro Hurtado.