Impulsa SEBIEN Programa Bienestar Solidario

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con la ayuda del Programa Bienestar Solidario, creado para solventar los gastos funerarios de personas de escasos recursos que enfrentan el fallecimiento de un familiar en línea directa, la Secretaría de Bienestar Social refuerza los apoyos diseñados para atender las demandas prioritarias y sensibles de la población en condición de pobreza, informó Silvia Casas González, titular de esta dependencia.

Explicó que este apoyo se caracteriza por su rápida entrega, una vez que las solicitudes son presentadas en las oficinas regionales de Bienestar o ante las y los gestores sociales de las presidencias municipales.

Mencionó que las y los solicitantes pueden obtener en estas instancias los requisitos para acceder a un apoyo de hasta 8 mil pesos del Programa Bienestar Solidario, el cual fue creado por instrucciones del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, como parte de su política humanista y de atención a la población en condición de carencia económica.

Detalló que, a través de este programa, han sido atendidas 219 peticiones provenientes de 21 municipios del estado, entre ellas la presentada por Rosa Edith Calderón del Ángel, residente del ejido San Juanito, en el municipio de San Fernando, tras el fallecimiento de su padre, luego de una larga enfermedad.

Calderón del Ángel señaló que este apoyo fue significativo para solventar parte de los gastos que enfrentó su familia, tanto en tratamientos médicos como en el funeral de su ser querido.

“Cuando nos dijeron que podíamos tener este apoyo, fue muy bueno para la familia porque, sin dinero y con los gastos del funeral, ya no sabíamos qué hacer”, expresó.

Añadió que el trámite fue sencillo y sin demoras, lo que representó un gran alivio en medio del dolor por la pérdida y las obligaciones económicas que debían cubrir.

El Programa Bienestar Solidario consiste en apoyar a las familias de escasos recursos para cubrir los gastos funerarios de un familiar en línea directa, como padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, concubino o concubina. Este apoyo puede solicitarse en las delegaciones municipales de la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN), sin costo alguno para las y los beneficiarios.