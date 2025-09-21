Acelera Municipio rehabilitación de asfalto dañado por lluvias.

Cd. Victoria, 19 de septiembre 2025.- Con el registro de intensas lluvias en la tercera semana de septiembre, el Gobierno de Victoria reforzó el programa de bacheo permanente donde invierte 3 millones de pesos rehabilitando una superficie de 260 metros cuadrados en calles de cinco colonias de la capital.

El plan de mantenimiento se realizó en la col. Pedro Sosa entre Av. de la Unidad y América Española, en la col. Enrique Cárdenas González calle eje del arroyo entre Zaragoza y Zeferino Fajardo y por petición ciudadana se mejoró el acceso en el Frac. San Gabriel.

En el sector de Framboyanes se trabajó entre Zeferino Fajardo y Lib. Naciones Unidas, mientras que en la zona centro el bacheó se realizó entre el 9 y 10 Hidalgo donde fue rehabilitada la cinta asfáltica cubriendo en total 57 baches con un beneficio directo para 2,600 ciudadanos.

En calles que no cuentan con pavimento se rastrearon y nivelaron 10,500 M2 de 18 calles de 6 colonias, como el acceso al Frac. Los Olivos entre carretera a Matamoros y Av. Gabriel Tovar, también se mejoró el camino vecinal del ejido Guadalupe Victoria, el beneficio fue para 4,700 victorenses.

Además, se mejoró el rodamiento de las calles; Integración Social en Barrio del Bosque, 35 Doblado y Margarita col. América de Juárez, en la Vamos Tamaulipas las acciones fueron en las calles Trabajo y Calidad, conjunto habitacional Las Enfermeras calles 7, 8 y 9 y calle Río Frío en la Estudiantil.