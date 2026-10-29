Abre la UAT espacios a escritores independientes en la Feria del Libro 2026

La UAT impulsa el talento literario regional al brindar a más de 20 autores independientes una plataforma para presentar sus obras y acercarse a nuevos lectores.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y el fomento a la lectura al abrir las puertas de la Feria del Libro UAT 2026 a escritores independientes, brindándoles un espacio para difundir sus obras, compartir sus historias y dar a conocer su talento ante nuevos públicos.

Como parte de esta iniciativa, la Feria contará con un programa especial de presentaciones de libros de autores independientes, que se desarrollará del 1 al 8 de noviembre en la Sala Café con Autor, dentro del Gimnasio Olímpico del Centro Universitario Sur, en Tampico.

Esta apertura representa una oportunidad para visibilizar la creación literaria regional y fortalecer los vínculos entre los escritores y la sociedad, al integrar en uno de los principales encuentros de promoción de la lectura en Tamaulipas tanto a figuras reconocidas del ámbito editorial como a nuevas voces que buscan compartir sus propuestas.

A través de este espacio, la UAT reconoce la importancia de impulsar la diversidad de expresiones literarias y generar oportunidades para quienes desarrollan su trabajo creativo de manera independiente, contribuyendo a ampliar el acceso a la cultura y fomentar el interés por la literatura.

El programa reunirá obras de distintos géneros y temáticas, que abarcan la narrativa, la poesía, la historia regional, el deporte, el cómic, el manga y las nuevas tecnologías, reflejando la diversidad de intereses y perspectivas de los escritores participantes.

Con esta programación, la Feria del Libro UAT 2026 busca trascender la exhibición y comercialización de publicaciones para convertirse también en una plataforma de encuentro, diálogo y proyección para el talento literario, donde los autores puedan compartir sus experiencias, intercambiar ideas y establecer una conexión directa con sus lectores.

La participación de escritores independientes forma parte de la visión de la Universidad de construir una feria abierta, incluyente y plural, en la que las distintas voces de la creación literaria encuentren oportunidades para darse a conocer y formar parte de la vida cultural de Tamaulipas.

De esta manera, la UAT fortalece su papel como promotora de la cultura y el conocimiento, al impulsar no solo la formación académica y la investigación, sino también las expresiones artísticas y literarias que enriquecen la identidad y el patrimonio cultural de la región.

La Feria del Libro UAT 2026 se celebrará del 31 de octubre al 8 de noviembre, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita para todo el público.