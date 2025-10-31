Tema de legalizar el aborto en Tamaulipas irá a parlamento abierto

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.-El Congreso de Tamaulipas llevará a parlamento abierto la iniciativa para despenalizar el aborto, a fin de que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones a favor o en contra del tema, informó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Humberto Prieto Herrera.

Además el legislador refirió que ese asunto pudiera resolverse en el siguiente periodo de sesiones que inicia en febrero del 2026.

“El tema del aborto va a salir próximamente, vamos a presentar una iniciativa integral, ya estamos a punto de terminarla y cuando se presente vamos a llamar a un parlamento abierto para que se escuchen todas las voces”, explicó.

Prieto Herrera señaló que la Comisión de Puntos Constitucionales será la encargada de dictaminar la propuesta, y posteriormente el Pleno del Congreso decidirá si se aprueba.

El diputado subrayó que se trabaja en una iniciativa integral, no elaborada solo por cumplir, sino que contemple todos los derechos de las mujeres, su salud física y mental, y la protección legal de los mismos.

«Me han hecho mucho énfasis en el tema y yo sostengo que no por querer cumplir con algo vamos a presentar cualquier iniciativa. Será una propuesta sólida que cubra todos los derechos de las mujeres”, apuntó.

Asimismo, insistió en que el Congreso no busca cubrir cuotas de políticas progresistas, sino dar legalidad conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional criminalizar el aborto. “Me queda claro, falta nada más mandarlo aquí a lo local”, apuntó.