Tamaulipas rompe récord nacional en tiro deportivo

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El victorense Francisco Tovar escribió su nombre con letras doradas en la Olimpiada Nacional 2026, al imponer un nuevo récord nacional en la modalidad de Rifle Tendido 10 metros, dentro de la categoría 14-15 años.

Con un total de 421.5 puntos en sus cuatro rondas, Tovar logró subir a lo más alto del podio nacional de esta disciplina, siendo la primera ocasión en que Tamaulipas consigue este logro.

El tamaulipeco superó a Jesús Patlán, de Coahuila, quien registró 419.5 puntos, y a Bryan Rodríguez, de Jalisco, que sumó 418.4 unidades.

Con esta medalla, Tamaulipas llegó a 10 preseas de oro y continúa escalando posiciones en el medallero olímpico, al colocarse a solo una medalla dorada de ubicarse dentro del Top 10 de la máxima justa deportiva.

Estos resultados también reflejan el trabajo que viene realizando el Instituto del Deporte de Tamaulipas, encabezado por Manuel Virués Lozano, quien ha impulsado el desarrollo y fortalecimiento de los atletas tamaulipecos, brindando respaldo y seguimiento a cada una de las disciplinas que integran la delegación cueruda.

La delegación tamaulipeca cerró su participación de este día con un total de 51 medallas: 12 de oro, 13 de plata y 26 de bronce, para ubicarse en el puesto 14 del medallero.