Repatriaciones por Tamaulipas inician 2026 con cifras reducidas

Ciudad Victoria, 13 de febrero.– El 2026 comenzó con un descenso en las repatriaciones de mexicanos por la frontera de Tamaulipas, al registrarse actualmente un promedio diario de entre 80 y 100 personas retornadas, informó el diputado Sergio Ojeda Castillo, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso del Estado.

El legislador destacó que esta cifra representa una baja significativa frente a periodos anteriores, cuando el flujo era considerablemente mayor en los cruces fronterizos tamaulipecos.

En entrevista, explicó que la situación también se refleja en los albergues para migrantes, los cuales operan con escasa ocupación.

«hay refugios en Matamoros con capacidad de 1,500 personas y no se juntan ni ochenta ni cien personas y ahí estamos hablando también de centroamericanos».

Ojeda Castillo señaló que el comportamiento migratorio se mantiene estable y bajo control, con repatriaciones que se realizan de manera organizada y sin contratiempos.

«El flujo migratorio está medido, baja, posible por las cuestiones de la políticas migratorias de Estados Unidos y esa es la situación actualmente», expuso.

Añadió que el fenómeno migratorio en la frontera tamaulipeca atraviesa por un periodo de calma, mientras el Poder Legislativo da seguimiento a las acciones implementadas por las autoridades para garantizar atención adecuada a los connacionales que regresan al país.

El diputado recordó que durante la administración del ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se registraban mayores repatriaciones por Tamaulipas.

Sin embargo, pese a que se anticipaba un incremento con el actual gobierno estadounidense de Donald Trump, las cifras han mostrado una tendencia descendente.

Finalmente, subrayó que las autoridades mantienen activos los programas de apoyo para recibir a los mexicanos que retornan a territorio nacional a través de los puentes internacionales del estado, con el objetivo de brindarles acompañamiento y asistencia