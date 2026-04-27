Rendirá Dámaso Anaya su Segundo Informe al frente de la UAT

Ciudad Victoria, Tam., 26 de abril de 2026.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, rendirá este miércoles 29 de abril, a las 12:00 horas, su Segundo Informe de Labores, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas en el que presentará a la comunidad universitaria y a la sociedad los avances alcanzados durante su administración.

En ceremonia solemne ante la Asamblea General Universitaria, el rector dará cuenta de los resultados y acciones en los rubros sustantivos como la consolidación de la calidad académica, diversificación de la oferta educativa, el incremento de la matrícula, el impulso a programas de apoyo para estudiantes, el fortalecimiento de la infraestructura universitaria y la modernización de los espacios destinados a la enseñanza, la investigación y la innovación.

Asimismo, informará sobre los avances en la gestión institucional y vinculación estratégica, destacando las acciones encaminadas a consolidar alianzas, ampliar oportunidades de colaboración y fortalecer la presencia de la UAT en el desarrollo social y productivo.

Dámaso Anaya también presentará resultados en materia de impulso a la formación. Integral destacando la promoción del deporte universitario y la actividad cultural, asi como la implementación de un modelo educativo con una visión humanista, reafirmando el compromiso de continuar construyendo una universidad con mayores oportunidades para sus estudiantes y una mayor contribución al desarrollo del estado.

El Segundo Informe del rector Dámaso Anaya Alvarado será transmitido en vivo a través de los canales oficiales de la UAT, para que tanto la comunidad universitaria, como la sociedad en general puedan dar seguimiento a este importante mensaje institucional.