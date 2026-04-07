PRI retoma propuesta sobre muerte asistida para pacientes terminales en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de abril- La regulación de la voluntad anticipada volvió al debate legislativo en Tamaulipas, luego de que la diputada priista Mercedes Guillén Vicente impulsó nuevamente una iniciativa enfocada en garantizar este derecho a personas con enfermedades terminales.

Se trata de la segunda ocasión en que la legisladora presenta el proyecto durante la actual legislatura, con el objetivo de que los pacientes puedan decidir sobre su atención médica en la fase final de su vida.

Al argumentar su propuesta, indicó que más de 15 entidades del país ya cuentan con leyes similares, lo que, dijo, demuestra su viabilidad y beneficios para las familias.

En ese contexto, expuso que en la Ciudad de México más de 27 mil personas han hecho uso de este mecanismo, y subrayó que «y además miles de personas mayores de 65 han podido tramitarla gratis ante notario».

También enfatizó que «muchos estados ya la tienen: no estamos inventando nada, es un modelo que ha demostrado con miles de casos que da certeza a las familias y tranquilidad a los pacientes».

Durante su intervención, Guillén Vicente remarcó la complejidad de las decisiones al final de la vida, al señalar que «es una realidad que llega sin avisar, llega a una cama de hospital, llega a una familia que no sabe qué hacer, llega a una hija, a un esposo, a un hijo que tienen que decidir por alguien más».

Como parte de su mensaje, compartió una vivencia personal para dimensionar el impacto del tema: «esa decisión a mí me tocó tomarla, tuve que decidir si desconectaban a mi esposo y aunque yo conocía su voluntad, aunque él me lo haya dicho eso no hizo más ligera mi carga».

La diputada recordó que un planteamiento similar fue presentado anteriormente por el panista Edmundo Maron Manzur, pero no logró avanzar tras ser rechazado por la mayoría de Morena.

La iniciativa actual fue enviada a comisiones, donde será analizada antes de su posible dictaminación, en medio de la expectativa sobre la postura que asumirá la bancada mayoritaria.

Explicó que realizó ajustes a su propuesta original para evitar obstáculos en su aprobación.

«En estos días de reflexión revisé exhaustivamente la iniciativa que presente a principios del año pasado, a fin de retirar de ella cualquier obstáculo que pueda desvirtuar el fin que persigue y presentó una nueva redacción para pedirles, para suplicarles una vez más que dictaminemos este asunto, que pensemos en quienes amamos y en lo que quisiéramos para ellos cuando llegue su momento», puntualizó.