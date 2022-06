Por José Gregorio Aguilar

Directores de diferentes escuelas primarias de la ciudad se oponen a que se suspendan las clases presenciales o se acorte el ciclo escolar solo porque se han presentado casos de Covid-19 en algunos centros educativos.

En voz de Gilberto Ruiz Hernández, director de la primaria Matías S Canales, el hecho de que por descuido se hayan presentado contagios entre los alumnos del Cbtis 24 de Victoria y de uno que otro plantel en el nivel básico, no justifica que se adelante el fin del año escolar como piden algunas voces.

“Por parte nuestra y de la mayor parte de las escuelas no, nosotros queremos terminar el ciclo escolar no hay problemas de brotes en escuelas, el caso específico del Cbtis-24 fue por un descuido en la escuela y se contagiaron algunos jóvenes”

En ese sentido, el directivo exhortó a no hacer caso de esos personajes que afirman que padres de familia y maestros están pidiendo que por esos casos de Covid-19 ya se termine el presente ciclo escolar, cuando la realidad es otra; todos coinciden en no bajar la guardia, en continuar con la modalidad presencial tratando de recuperar, un poco, el tiempo que se perdió por la pandemia pero, obviamente, sin descuidar la parte preventiva.

En su opinión, las escuelas de nivel básico están cumpliendo con los protocolos sanitarios y al interior de las aulas, pero también se tiene que estar consciente de que afuera ya es responsabilidad de los padres de familia mantener esa prevención.

“En las escuelas primarias estamos trabajando bien, no ha habido casos de Covid y menos por la falta de agua, no hay nada de eso, no hay que hacer caso a esas expresiones, nosotros estamos tratando de recuperar un poco el tiempo perdido”.