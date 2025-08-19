Marggid Rodríguez responde a protestas con cifras y promesas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

Tras las manifestaciones del lunes en las que trabajadores del sector salud exigieron su salida como coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Marggid Rodríguez Avendaño rompió el silencio y defendió su gestión con cifras, documentos y una promesa: “Nos quieren fuera, pero no nos toca”.

“Nosotros somos una oficina gestora. No manejamos directamente la plantilla ni los recursos. Todas las peticiones se han enviado por oficio a nivel nacional, no por WhatsApp ni correos. Hay evidencia de ello”, afirmó Rodríguez en entrevista.

El funcionario detalló que al inicio de su gestión enfrentaron más de 3,800 problemáticas laborales, las cuales se han reducido a 270. Sin embargo, reconoció que siguen surgiendo nuevos conflictos, muchos heredados de administraciones anteriores.

Rodríguez Avendaño confirmó que viene una segunda etapa de basificación, con 602 plazas nuevas, principalmente para personal administrativo. Aunque no hay fecha oficial, se estima que podrían liberarse entre diciembre de 2025 y principios de 2026.

“La presidenta ya lo ratificó. Hay voluntad, pero dependemos del presupuesto nacional. Seguimos esperando”, dijo.

Sobre las denuncias por falta de medicamentos y elevadores descompuestos, el coordinador explicó que los equipos están en proceso de instalación y que los tiempos técnicos son largos.

“Los elevadores tardan seis o siete meses en colocarse. Ya están los cinco en proceso. Y los tomógrafos ya se están instalando en hospitales como Madero, Tampico y Matamoros, que incluso contará con resonancia magnética”, aseguró.

El coordinador de IMSS BIENESTAR también destacó que el aumento en estudios médicos ha elevado el consumo de insumos, lo que ha generado presión en el abasto.

Pese a las tensiones, el funcionario afirmó que ya hubo un entendimiento con la Sección 51 del Sindicato Nacional de Salud, y que se trabaja en conjunto para resolver los adeudos y quejas laborales.

“Quedamos en buenos términos. La situación se está resolviendo favorablemente”, concluyó Marggid