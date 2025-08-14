Impulsa regreso a clases la recuperación del comercio en Victoria: Canaco

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 14 de agosto.- El regreso a clases se perfila como una de las temporadas más favorables del año para el comercio en la capital de Tamaulipas, con un incremento estimado en las ventas de entre 25 y 30 por ciento en giros relacionados con el sector educativo, según informó la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local.

Federico González Sánchez, presidente de la Canaco Victoria, señaló que este repunte representa una oportunidad clave para que los comerciantes puedan captar flujo de efectivo y recuperar la inversión realizada durante el verano. “Durante las vacaciones, las ventas bajaron considerablemente en los comercios de la ciudad”, expresó.

La Canaco anunció que este viernes 15 y sábado 16 se celebrará la Feria de Regreso a Clases en la Plaza del 8 y 9 Hidalgo, con la participación de más de 20 negocios dedicados a la venta de útiles escolares, uniformes y otros insumos educativos.

El evento, de entrada libre, funcionará en un horario de 11:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, lo que permitirá a los padres de familia comparar precios y calidades en un solo sitio. “Queremos que encuentren todos los artículos escolares que necesitan sus hijos, y a precios accesibles”, declaró González Sánchez.

Explicó que la organización de esta feria responde a la necesidad de apoyar tanto a los consumidores como a los pequeños y medianos empresarios locales, que enfrentan una recuperación económica paulatina tras las afectaciones de temporadas bajas.

Los comercios participantes ofrecerán promociones especiales y descuentos directos en productos escolares, lo cual, según Canaco, podría incentivar la asistencia de cientos de familias durante los dos días del evento.

El dirigente empresarial destacó que este tipo de ferias no solo benefician al sector comercial, sino que también fortalecen el vínculo entre consumidores y proveedores locales. “Es una forma de reactivar la economía desde lo local, con beneficios inmediatos para todos”, comentó.

Canaco Victoria prevé que el flujo de compradores se mantenga alto en los próximos días, impulsado por la necesidad de preparar a los estudiantes para el nuevo ciclo escolar que inicia en las próximas semanas.