Se ubica Tamaulipas el sexto lugar del país en el número de policías por cada cien mil habitantes

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 14 de agosto.-Actualmente el Estado de Tamaulipas se ubica en el sexto lugar nacional en el número de policías por cada cien mil habitantes, sin embargo se encuentra rezagado en el nivel de salarios, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025 (CNSPF-E).

El INEGI informó este jueves que la tasa de elementos de las corporaciones policiales estatales por cada mil habitantes en Tamaulipas es de 1.4, ubicando a la entidad en la posición seis nacional, solo por debajo de Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Chiapas y Guerrero.

De acuerdo a la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas, el nivel óptimo sería una tasa del 2.2 por ciento de policía por cada mil habitantes. A esta cifra solo se acerca el Estado Tabasco con 2.1 por ciento, según el reporte del Censo.

Sin embargo, el INEGI señala que a nivel nacional, incluyendo a Tamaulipas, el 48.3 % del personal de seguridad pública tiene ingresos brutos mensuales de hasta 10 mil pesos. Esa cantidad apenas supera el salario mínimo del centro del país, pero se mantiene por debajo del salario mínimo de la frontera norte

En cuanto al Certificado Único Policial (CUP) Tamaulipas se ubica en el onceavo lugar nacional con un porcentaje del 82 por ciento ya que solo Querétaro y Chihuahua tienen al cien por ciento de sus policías certificados. El CUP sirve para evaluar a los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública del país y garantizar que la población cuente con policías confiables.

El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal ofrece información sobre la gestión y desempeño de la Guardia Nacional, específicamente en la función de seguridad pública y de las instituciones encargadas de la función de seguridad pública de cada entidad federativa. Su objetivo es vincular los datos con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en dicha función.