Sheinbaum Confirma Detención de Exdirector de Pemex en EUA: Será Deportado y Juzgado en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que un exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), vinculado con el caso Odebrecht, fue detenido el 13 de agosto de 2025, en Estados Unidos de América (EUA).

En la conferencia mañanera de hoy, 14 de agosto de 2025, Sheinbaum Pardo dijo que el exdirector de Pemex -de quien no mencionó su nombre- “era parte de las alertas que existían y es bueno».

Lo van a deportar y será juzgado aquí en México por temas de corrupción.

La mandataria agregó que el exdirector de Pemex fue detenido después de “una solicitud de extradición que había desde hace como cinco años, más o menos”.

Sheinbaun confirmó que el exfuncionario está acusado de sobornos por el caso Odebrecht y tiene relación con una denuncia de Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex.

Sheinbaum señaló que hay que resaltar “acciones que también han llevado a cabo”, en Estados Unidos, “aunque queremos que hagan más”.

¿Quién es el exdirector de Pemex arrestado en Estados Unidos?

El exdirector de Pemex que fue arrestado en Estados Unidos es Carlos Alberto Treviño Medina, quien fue designado para dicho cargo por el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en 2017.

Carlos Alberto Treviño Medina sustituyó como director de Pemex a José Antonio González Anaya, quien pasó a ser titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En 2023, Carlos Alberto Treviño Medina buscó un amparo para evitar su arresto, sin embargo, un juez federal le concedió la suspensión provisional contra alguna orden de aprehensión y para que la Fiscalía General de la República (FGR) cancelara la orden de detención.