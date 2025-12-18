Impulsa PAN Tamaulipas voto de militancia para renovar dirigencia

En medio del proceso de renovación de su dirigencia estatal, el Partido Acción Nacional en Tamaulipas analiza la posibilidad de definir a sus próximos líderes mediante el voto directo de la militancia.

El representante del PAN ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Manglio Murillo Sánchez, señaló que el método de elección debe priorizar la legitimidad y la participación amplia de los militantes en la toma de decisiones internas.

Indicó que, independientemente de lo que establezca la convocatoria oficial, el voto directo representa el mecanismo más adecuado para elegir al presidente y secretario general del Comité Directivo Estatal, al fortalecer la vida democrática del partido.

Explicó que este esquema permitiría la participación de al menos el 60 por ciento de los cerca de ocho mil militantes con los que cuenta Acción Nacional en la entidad, lo que daría mayor respaldo a quienes resulten electos.

Murillo Sánchez recordó que el periodo estatutario de Luis René Cantú al frente del comité estatal concluyó en octubre pasado, sin que hasta ahora se haya emitido la convocatoria correspondiente, la cual debe ser validada por el Comité Ejecutivo Nacional.

Precisó que los estatutos del PAN establecen que la convocatoria para la elección interna debe publicarse con al menos 60 días de anticipación, periodo en el que se desarrollan el registro de aspirantes, las campañas internas y otras actividades del proceso.

Añadió que, aunque ya se menciona a César Verástegui Ostos como uno de los posibles aspirantes a la presidencia del CDE, en fórmula con Gloria Garza Jiménez para la secretaría general, otros cuadros del partido esperan la emisión de la convocatoria para evaluar su eventual participación.