Encabeza ex presidenta electoral de Tamaulipas evaluación para consejera general del INE

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de abril.- Olga Alicia Castro Ramírez, ex presidenta de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, obtuvo una de las tres mejores calificaciones en el examen aplicado a aspirantes para integrar el Consejo General del INE, realizado en las oficinas centrales del organismo en la Ciudad de México.

Con ese resultado, la ex funcionaria electoral logró colocarse al frente del listado de 187 aspirantes que avanzaron a la siguiente etapa del proceso, luego de haber competido inicialmente con 329 participantes que buscan ocupar tres vacantes dentro del máximo órgano de dirección electoral del país.

Castro Ramírez compartió las calificaciones más altas con Maday Merino Damián, ex consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y con Zelandia Bórquez Estrada, maestra y ex consejera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí.

La ex presidenta de la Junta Local del INE en Tamaulipas llegó a ese cargo el 1 de febrero de 2019, después de desempeñar diversos puestos en organismos electorales del estado de Sonora, donde consolidó su trayectoria en materia electoral.

Durante su gestión en Tamaulipas participó en la organización de procesos electorales federales y en la coordinación institucional con autoridades electorales locales, fortaleciendo la operación del organismo en la entidad.

En el año 2022, Castro Ramírez fue reasignada a la Junta Local del INE en Nuevo León, donde continuó con responsabilidades directivas dentro del instituto y mantuvo su participación en la organización de los procesos electorales.

El proceso de selección continuará con nuevas evaluaciones y entrevistas, en las que se analizará la experiencia y perfil de los aspirantes para definir a quienes integrarán el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.