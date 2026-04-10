Dejan sin sembrar 400 mil de hectáreas de granos en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de abril.- La crisis del campo en Tamaulipas se agravó luego de que más de 400 mil hectáreas quedaron sin sembrar durante la última temporada agrícola, lo que refleja el deterioro de la actividad productiva y el creciente desánimo entre los agricultores, afirmó la diputada local Marina Ramírez Andrade, del Partido Acción Nacional.

La legisladora señaló que la falta de condiciones favorables ha llevado a muchos productores a desistir de sembrar, debido al aumento en los costos de producción y la incertidumbre económica que enfrentan en cada ciclo agrícola.

Ramírez Andrade explicó que la reducción en la superficie sembrada ha sido considerable, principalmente en cultivos estratégicos como el sorgo, lo que representa un golpe importante para la economía rural del estado “Estamos viendo una situación negativa tras otra, en esta última temporada se dejaron de sembrar más del 60 por ciento de las tierras, en sorgo se siembran más de 700 mil hectáreas y estamos hablando de más de 350 mil o hasta 400 mil hectáreas que no se sembraron”, detalló.

La diputada de San Fernando indicó que la situación refleja la gravedad del panorama agrícola, donde cada temporada se vuelve más complicada para los productores que enfrentan menores márgenes de rentabilidad.

Además, señaló que a pesar de que desde el año pasado se han realizado mesas de diálogo, los agricultores continúan sin recibir soluciones concretas, lo que ha generado inconformidad en el sector “Sí se han tenido mesas de diálogo desde el año pasado, eso no lo podemos negar, pero no se ha concretado algo, ellos no sienten el respaldo, no sienten una respuesta y por eso es esto”, expresó.

Ramírez Andrade agregó que los productores han solicitado medidas urgentes para poder continuar con la actividad agrícola “Lo que ellos piden es que se abran bancas de crédito rurales, que se les bajen los precios del diésel, que tengan subsidios, no tienen un precio de garantía, no hay un banco que les dé créditos, y esas son las principales cuestiones que necesitamos”, explicó.

También advirtió que la importación de maíz ha complicado aún más el panorama del campo tamaulipeco, mientras continúan las gestiones para reanudar el diálogo con autoridades federales “Se dio una gran cantidad de importación, récord de maíz desde el extranjero, eso le pone otro clavo al campo, es clavo tras clavo, situación negativa tras situación negativa”, señaló.