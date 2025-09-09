En septiembre licitan lámparas del ‘Marte’

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Pedro Cepeda, anunció que será durante este mes de septiembre cuando inicie el proceso de licitación para la rehabilitación de las luminarias del Estadio Marte R. Gómez.

“Será en este mes de septiembre cuando iniciemos el proceso de licitación para el presupuesto de las lámparas que hacen falta en el estadio”, señaló.

Al ser cuestionado sobre cuántas luminarias han dejado de funcionar en el “Marte”, respondió: “Sí me pasaron el número de lámparas, pero no recuerdo cuántas son; en cuanto al presupuesto de la obra, aún no se ha licitado”.

Cabe destacar que desde agosto se dio a conocer la deficiente iluminación que presenta el inmueble de la calle Carrera Torres 17, luego de que a nivel nacional la televisora encargada de transmitir los juegos de Correcaminos en la Liga de Expansión MX exhibiera el mal estado en que se encuentran las lámparas del estadio.