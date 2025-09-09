Gana tamaulipeca medalla de oro en certamen internacional de taekwondo

Lima, Perú.- La taekwondoína tamaulipeca Ana Sofía Guevara Ramírez, originaria de Ciudad Victoria, se proclamó campeona del Open Perú 2025 en la categoría juvenil -59 kilogramos.

La Federación Mexicana de TaeKwonDo confirmó que con este resultado, la victorense aseguró su boleto directo para representar a México en el Panamericano de Taekwondo 2026.

En su camino al título, Ana Sofía venció en semifinales a la seleccionada nacional de Perú con marcadores de 17-3 y 13-0, mientras que en la gran final se impuso a la representante de Brasil por 4-1 y 3-1.

Este triunfo es fruto de su esfuerzo y preparación, así como del apoyo del Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto del Deporte del Estado, que dirige Manuel Virués Lozano, con el firme propósito de brindar a las y los atletas de la entidad más y mejores herramientas para su desarrollo y proyección en el alto rendimiento.

Ahora, Ana Sofía seguirá con su preparación para destacar en futuras competencias internacionales a donde se ha ganado su boleto debido a sus buenas actuaciones en competencias selectivas nacionales