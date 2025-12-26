“De la peda al corralón”, agarran a 111 en operativo antialcohol

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La conducción bajo los efectos del alcohol continúa siendo uno de los principales riesgos en las calles de la ciudad, pese a los llamados preventivos de la autoridad. En el más reciente despliegue de filtros viales, la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad confirmó que decenas de automovilistas siguen ignorando las advertencias, lo que ha obligado a endurecer sanciones y reforzar la vigilancia.

Durante la última semana, se aplicaron mil 326 revisiones vehiculares, de las cuales 162 conductores fueron sometidos a valoración médica, y 111 resultaron positivos a la prueba de alcoholemia, informó el titular de la corporación, Javier Córdoba González, quien precisó que las multas para reincidentes pueden alcanzar hasta 17 mil pesos.

El funcionario reconoció que el número de casos detectados refleja que persiste una cultura de riesgo al volante, aunque subrayó que los operativos han contribuido a reducir accidentes.

“Aun con estas cifras, los filtros han tenido efectos favorables en la prevención de hechos viales graves”, señaló.

Al detallar el perfil de los infractores, Córdoba González indicó que el 95 por ciento de quienes dieron positivo al consumo de alcohol son hombres, mientras que el cinco por ciento corresponde a mujeres, un patrón que dijo se ha repetido de manera constante en los operativos.

Recordó que las sanciones económicas se incrementan de forma progresiva para quienes reinciden; 5 mil 500 pesos en la primera falta, 11 mil pesos en la segunda, y hasta 17 mil pesos en una tercera ocasión.

Lamentó que ya se han identificado conductores con dos e incluso tres infracciones acumuladas.

Ante este escenario, el responsable de Tránsito lanzó un llamado directo a la población; “La invitación es clara: si va a consumir bebidas alcohólicas, no maneje. Busque otra alternativa”, expresó.

Finalmente, aclaró que al monto de la infracción se suma el cobro del arrastre del vehículo, servicio que actualmente es prestado por grúas particulares bajo un esquema de rotación, debido a que las unidades municipales dejaron de operar.