Consolida UAT su liderazgo en proyectos para el desarrollo regional y nacional

Cuernavaca, Morelos; 7 de diciembre de 2025.

El rector Dámaso Anaya Alvarado fortaleció la presencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en el ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación mediante su participación en el Encuentro Nacional de Educación Superior para el Bienestar Social, realizado dentro del foro InnovaFest Latam 2025 y el STS Forum Latam 2025, que tuvo como sede la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

En este marco, se formalizaron acuerdos de cooperación y, entre los avances más significativos, se firmó la “Declaración de Cuernavaca”, misma a la que se suma la UAT y que establece ejes estratégicos para fortalecer la ciencia universitaria y promover la formación especializada en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

Dicho documento impulsa una agenda común que convoca a las universidades a colaborar, evaluar avances y fortalecer, permanentemente, las estrategias nacionales en ciencias, humanidades, tecnologías e innovación.

Durante su intervención, el rector de la UAT refrendó su compromiso con una visión de país que reconoce al conocimiento, la ciencia y la investigación como derechos fundamentales para el beneficio social.

Asimismo, resaltó que la UAT asume con responsabilidad su papel en la articulación de esfuerzos que contribuyan a consolidar un México más competitivo, innovador y justo.

En el desarrollo de las sesiones, el rector Dámaso Anaya sostuvo también encuentros con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, a quienes entregó el Portafolio de Servicios que ofrece la UAT al sector gubernamental y privado, en el que muestra su gran fortaleza, como pocas universidades del país, al contar con tecnología aérea geoespacial para proyectos de logística, agricultura, medio ambiente, energía, planificación urbana, exploración de minerales, entre otros, así como equipo para la investigación en oceanografía y desarrollo de zonas costeras.

El InnovaFest Latam 2025, organizado por la Secretaría de Economía, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y la Secretaría de Educación Pública, reunió a universidades nacionales e internacionales, centros de investigación y organismos académicos, con el fin de impulsar la colaboración científica y el desarrollo tecnológico.

Con la presencia también de la titular de la SECIHTI, Rosaura Ruiz Gutiérrez, y del secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, la UAT formó parte activa de las discusiones orientadas a fortalecer la colaboración académica y a impulsar proyectos que respondan a los retos estratégicos del país.