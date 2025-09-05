Confirman presencia de 54 jaguares en selvas de Tamaulipas

Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria.-En la Reserva de la Biósfera El Cielo se ha logrado la identificación más amplia, ya que se han detectado al menos 54 jaguares distintos”, señalaron investigadores, quienes precisaron que 16 de ellos fueron equipados con collares GPS para dar seguimiento a sus movimientos.

Los registros también abarcan municipios como Aldama, Llera y Soto La Marina. Ahí, redes de fototrampeo instaladas por la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas han permitido constatar la presencia de la especie en zonas de difícil acceso.

En la Sierra de Tamaulipas, entre 2017 y 2019, se documentó la existencia de ocho ejemplares mediante esfuerzos de monitoreo comunitario. Estos resultados confirmaron los hallazgos previos de 2016, cuando se identificaron seis jaguares mediante tecnología satelital.

De acuerdo con especialistas, las hembras con crías han sido avistadas en distintos periodos, lo que demuestra que la población, aunque limitada, conserva capacidad reproductiva. Este dato es clave para evaluar la viabilidad del jaguar en el noreste de México.

“En las zonas selváticas de Tamaulipas aún habita el jaguar, uno de los felinos más emblemáticos y en peligro de extinción en México”, coincidieron investigadores al subrayar la relevancia de la conservación.

La información disponible, si bien fragmentada, ha permitido estimar que en el estado podrían vivir varias decenas de ejemplares, en su mayoría dentro de áreas protegidas. Estos cálculos se apoyan en datos recabados con fototrampeo y sistemas de rastreo satelital.

Los expertos advierten que las amenazas persisten. La deforestación, la cacería furtiva y la reducción de su hábitat ponen en riesgo a la especie, por lo que enfatizan la necesidad de fortalecer la protección de los ecosistemas donde aún se mantiene.