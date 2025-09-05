Ángela Aguilar cancela conciertos en Estados Unidos, ¿por bajas ventas? ¿Se acabó la gira?

Ángela Aguilar, una de las voces jóvenes más reconocidas de la música regional mexicana, vuelve a generar revuelo en redes sociales. En esta ocasión, en la plataforma de la boletera que vende las entradas a los conciertos de la cantante, se puede ver que el organizador ¡canceló algunos de los conciertos de la hija de Pepe Aguilar! Se acaba la gira “Libre corazón 2025”. Aquí te contamos lo que se sabe.

¿Ángela Aguilar regala boletos de su gira “Libre corazón tour 2025″ en TikTok por bajas ventas?

En las últimas semanas, TikTok se ha convertido en el epicentro de una nueva controversia relacionada con la gira “Libre corazón tour” de Ángela Aguilar. Varios usuarios comenzaron a publicar clips en los que aseguran que la cantante está utilizando la plataforma para realizar dinámicas donde se ofrecen boletos gratuitos para sus conciertos en Estados Unidos.

Los videos presuntamente dirigen a enlaces que, tras una revisión más cuidadosa, llevan a páginas oficiales de venta. Si bien los boletos no son gratuitos, lo que más ha llamado la atención es la alta disponibilidad de asientos, especialmente en recintos como el Teatro Ritz de Elizabeth, Nueva Jersey.

Estos hallazgos han dado pie a suposiciones de que la venta de entradas no va como se esperaba y que la estrategia de “regalar boletos” sería en realidad una maniobra de marketing para impulsar el interés

¿Cancelaron conciertos de Ángela Aguilar de su gira “Libre corazón 2025″?

La gira “Libre corazón 2025” de Ángela Aguilar fue anunciada con 17 fechas programadas en distintas ciudades de Estados Unidos. Los rumores de bajas ventas comenzaron cuando, al revisar la disponibilidad en sitios oficiales, se observaron varias secciones sin vender en múltiples recintos, incluso a solo semanas de algunas fechas. Esto llevó a la especulación de que podrían cancelarse shows o repartirse entradas de forma gratuita para evitar imágenes de recintos medio vacíos. Al parecer, las cancelaciones ¡se cumplieron!

En una reciente búsqueda de boletos para sus conciertos en Estados Unidos, comienzan a verse cancelaciones en algunas fechas que Ángela ya tenía pactadas, una en Pensilvania y otra en Saint Louis, ambas para el mes de octubre.