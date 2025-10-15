Como un «pecado» califica diputado de Morena la corrupción hallada en Salud

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 15 de octubre.-La corrupción en la Secretaría de Salud en el sexenio estatal anterior «fue un pecado» y «fue criminal», aseguró el diputado local Víctor García Fuentes, de Morena

En entrevista, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado dijo que está en manos de la Fiscalía de Justicia dar con los responsables de los delitos

García Fuentes indicó que el desfalco de los recursos de salud «eso es un crimen, es un pecado cuando se trata de temas de la salud de los tamaulipecos».

El legislador de Matamoros dijo que uno de los señalados es el ex secretario administrativo de la Secretaría de Salud, quien manejaba los egresos e ingresos de la dependencia.

Subrayó que el asunto es un tema que la autoridad judicial debe resolver «yo como ciudadano tamaulipeco, como matamorense, me gustaría que todo esto se aclarara».

García Fuentes indicó que la situación actual en materia de Salud es de atención y aplicación de los recursos públicos para que funcionen las clínicas y hospitales del sector.

El legislador dijo que no debe haber borrón y cuenta nueva en relación a los millones de pesos que ex funcionarios habrían malversado para fines distintos a la atención de la Salud.

«Hubo un desajuste y un colapso fundamental en el tema de la salud pública. Porque un sistema de Salud que se abandonó por un sexenio, difícilmente se recompone», puntualizó.