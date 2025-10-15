Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 15 de octubre.-La senadora de Tamaulipas Imelda Sanmiguel Sánchez advirtió que la aprobación de la nueva Ley Aduanera «deja en vulnerabilidad a los agentes adanuales de Tamaulipas».

Señaló que ahora los agentes serán señalados por el presunto tráfico del llamado huachicol fiscal.

Afirmó que la reforma a la Ley de Aduanas «tiene olor a gasolina, apesta al mayor hecho de corrupción que ha habido en México, cometido desde el sexenio pasado y que coloquialmente se le ha llamado huachicol fiscal».

Sanmiguel Sánchez expuso que la solución no es » irse en contra de los agentes aduanales, hostigarlos, reformando la ley para violentar sus derechos y doblegarlos».

La senadora del Partido Acción Nacional sostuvo que se pretende acusar solo a agentes adanuales por el tráfico de huachicol fiscal. «En cambio hay decenas de morenistas investigados o acusados, hasta hoy en total impunidad».

El martes el Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley de Aduanas con 77 votos a favor, 38 en contra y una abstención.

Entre otros cambios se elimina la patente vitalicia para agentes adanuales y se establecen 20 años para su uso siempre y cuando se cumplan con los requisitos además de una revisión cada 3 años para garantizar la profesionalización de los agentes.

Además se busca evitar fraudes con el ingreso de mercancías que se importan temporalmente para su transformación, principalmente en la industria maquiladora, situación que, según el gobierno, hasta ahora ha sido una manera de evadir impuestos, debido a que se trata de mercancía que ya no regresa al extranjero y se queda en el país.