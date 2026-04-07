Clínicas irregulares en Tamaulipas deben enfrentar sanciones más severas, advierte legislador

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de abril.-Ante los recientes casos de fallecimientos relacionados con procedimientos estéticos, el diputado local Alberto Moctezuma Castillo hizo un llamado a reforzar las acciones contra las clínicas clandestinas que operan en Tamaulipas.

El legislador señaló que es urgente aplicar medidas más estrictas, luego de que hace unas semanas una ciudadana estadounidense perdiera la vida tras someterse a una cirugía en una clínica privada en Reynosa.

«Yo pienso que se tiene que ser más rígidos en esta situación y clínicas que se detecten irregulares, que están haciendo procesos ilegales, yo creo que en este momento debe aplicarse una sanción directa antes de que ocurran otras defunciones», refirió

Indicó que las autoridades deben proceder con firmeza contra quienes resulten responsables, incluyendo la detención de los involucrados. Además, consideró que en caso de tratarse de médicos sin acreditación para realizar cirugías plásticas, se les debe retirar el derecho a ejercer.

Moctezuma Castillo explicó que cancelar el título o la cédula profesional impediría que estos médicos continúen poniendo en riesgo la salud de los pacientes.

También advirtió que el aumento en la demanda de cirugías estéticas obliga a las autoridades a reforzar la supervisión y actuar con mayor rigor contra los establecimientos ilegales.

«Hay que endurecer más la ley porque si yo voy y hago una verificación a una clínica que nos reportan que está ilegal y vamos y efectivamente esta ilegal se clausura y se acabó el problema», sostuvo.

Sin embargo, reconoció que los responsables suelen evadir las sanciones, ya que tras la clausura de un establecimiento, vuelven a abrir en otra ubicación.

«Ha sucedido que cuando se clausura una clínica, una persona va y la abre en otra parte pero hay que endurecer la ley donde se detecte que una clínica la mente está regular y están cometiendo un delito y actos quirúrgicos sin estar en unas condiciones apropiadas pues es un riesgo para quienes acudan esas clínicas», refirió.

El diputado por El Mante subrayó que este problema se presenta con mayor frecuencia en la franja fronteriza, donde ciudadanos de Estados Unidos cruzan para realizarse este tipo de procedimientos.

Finalmente, reiteró que, pese a los operativos y clausuras, continúan apareciendo clínicas que operan fuera de la legalidad en el estado.