Catedrático de la UAT representará a México en el Mundial Máster de Halterofilia en Las Vegas

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El orgullo tamaulipeco y victorense, César “El Chango” Vallejo, catedrático de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), competirá este viernes en el Campeonato Mundial Máster de Halterofilia, que se celebra en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Vallejo, docente en la Facultad de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano dentro de la Licenciatura en Nutrición, participará en la categoría M35-79, representando a México y a Tamaulipas en esta justa internacional.

El evento, organizado por la International Weightlifting Master, se desarrolla del 4 al 13 de septiembre en el Resort & Casino Westgate de Las Vegas, reuniendo a los mejores exponentes del mundo en la disciplina.

El camino del victorense al Mundial se consolidó tras su destacada participación en el Campeonato Panamericano el pasado mes de mayo, donde no solo se coronó campeón, sino que además estableció tres nuevos récords panamericanos, logros que le dieron el pase directo a representar a México en la máxima competencia.

En sus declaraciones previas al viaje, Vallejo agradeció profundamente el respaldo recibido:

“Agradezco infinitamente a mi familia, a mis amigos y a la gente que siempre me apoya y me da buena vibra. También a mis patrocinadores Lycan Fitness, Training Store, Proshell, Judah Prime, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y al Instituto Tamaulipeco del Deporte, su apoyo fue fundamental para que pudiera participar en este evento”.

De manera especial, dedicó palabras a su entrenador:

“Gracias a mi amigo y entrenador Óscar Puga, quien ha sido y sigue siendo el encargado de mi preparación desde que empecé en este deporte”.

Con esta participación, César “El Chango” Vallejo no solo lleva en alto el nombre de México, sino también el de Tamaulipas y Ciudad Victoria, consolidándose como un referente de la halterofilia máster en el continente.