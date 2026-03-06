Apuesta PAN a recuperar terreno ante desgaste de gobiernos de Morena

El diputado Gerardo Peña asegura que su partido ve condiciones favorables rumbo a las elecciones de 2027

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 6 de marzo.- El Partido Acción Nacional confía en recuperar posiciones políticas en Tamaulipas rumbo a las elecciones de 2027, ante lo que considera un desgaste en los gobiernos emanados de Morena, afirmó el diputado local Gerardo Peña Flores.

El coordinador de los diputados panistas en el Congreso local sostuvo que su partido percibe un cambio en el ánimo ciudadano y ve posibilidades de volver a ganar espacios, sobre todo en los ayuntamientos y en el Poder Legislativo estatal.

En entrevista señaló que «a mí me parece que el PAN volverá a recuperar espacios que se habían perdido, me parece que hay mucha gente que hoy en día voltea a ver las opciones de oposición».

Peña Flores aseguró que existe un desgaste natural del actual gobierno tanto a nivel estatal como federal, lo que abre la puerta a que los ciudadanos consideren nuevamente al PAN como alternativa política.

«Es una situación no solo en nuestra entidad, en lo local, sino también en lo federal y yo creo que mucha gente ve como buenos ojos el tema de que sea Acción Nacional quien los gobierne».

El legislador indicó que uno de los objetivos centrales de su partido es fortalecer su presencia política para competir con mayor fuerza en los próximos comicios, en los que buscarán recuperar diputaciones locales.

El panista también habló del proceso interno para renovar la dirigencia estatal del partido, luego de que el Comité Ejecutivo Nacional notificó el inicio del procedimiento correspondiente.

«Sabemos es que el Comité Ejecutivo Nacional ya notificó para que pueda proceder el Comité Ejecutivo Estatal con los trabajos de convocar para la renovación del actual dirigencia», refirió.

Agregó que la militancia había manifestado desde semanas atrás su interés por iniciar ese relevo interno, por lo que el proceso genera expectativas entre los panistas.

«El panismo había tenido esa inquietud a través de semanas o algunos meses, y bueno el tema ya está y el panismo de alguna manera mayoritaria pues está listo».

Explicó que aún no hay una fecha definida para la renovación, pero primero deberá convocarse al Consejo Estatal y posteriormente a los comités municipales para definir el método de elección.

Señaló que se espera que el proceso interno no se retrase, «esperemos que no cauce lo más pronto posible qué es lo que la militancia espera tiene como 30 días para llevarlo a cabo».

Finalmente, Peña Flores dijo que el cambio de dirigencia deberá realizarse respetando los tiempos legales y reconoció el trabajo de la actual dirigencia estatal.

«La actual dirigencia hecho lo propio ha buscado representar a una institución y defenderla lo hecho el actual dirigente, es un tema que sin duda se tiene que reconocer y lo hará seguramente también la que viene seguramente habrá un trabajo de promoción para atención nacional se fortalezca cada día más», concluyó.