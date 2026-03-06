Celebrará Primaria Victoria su 83 aniversario con carrera de 3 y 5K

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En el marco del 83 aniversario de la fundación de la Escuela Primaria Victoria, se llevará a cabo una carrera atlética de 3 y 5 kilómetros el sábado 25 de abril de 2026, actividad con la que la comunidad educativa busca fomentar el deporte, la convivencia familiar y la celebración de esta fecha significativa para la institución.

De acuerdo con la convocatoria emitida por los organizadores, la carrera tendrá salida y meta en el 13 y 14 Matamoros, y podrán participar alumnos de la propia escuela en distintas categorías, así como público en general en la categoría de adultos.

Las categorías convocadas son las siguientes:

1° y 2° grado (varonil y femenil): alumnos que cursan primero y segundo grado de primaria.

3° y 4° grado (varonil y femenil): alumnos que cursan tercero y cuarto grado de primaria.

5° y 6° grado (varonil y femenil): alumnos que cursan quinto y sexto grado de primaria.

Categoría adulto (varonil y femenil): participantes de 14 años en adelante.

En cuanto a la premiación, los organizadores informaron que los tres primeros lugares de cada categoría infantil recibirán reconocimiento y trofeo conmemorativo.

Para la categoría de adultos, además del reconocimiento y medalla, se otorgará premio económico a los tres primeros lugares. El primer lugar recibirá mil pesos, mientras que el segundo lugar obtendrá 800 pesos.

La carrera forma parte de las actividades conmemorativas por los 83 años de historia de la Primaria Victoria, institución que ha sido parte importante de la formación de generaciones de estudiantes en Ciudad Victoria. Los organizadores invitaron a alumnos, padres de familia y ciudadanía en general a sumarse a esta celebración deportiva donde el costo por participación será de 200 y 170 pesos la playera conmemorativa, esta cuota será en beneficio del área de cómputo de la escuela.