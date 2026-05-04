Anuncia Tamaulipas apoyo de 2.9 millones de pesos a 43 proyectos artísticos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 4 de mayo.- Un total de 43 proyectos artísticos serán apoyados en Tamaulipas con una inversión pública de 2 millones 900 mil pesos, en un esfuerzo por fortalecer la creación cultural y ampliar la presencia del arte en distintos sectores de la entidad.

Los recursos están dirigidos a creadores, intérpretes, colectivos e investigadores culturales que desarrollen propuestas en un periodo de seis meses, abarcando desde procesos formativos hasta obras consolidadas en diversas disciplinas.

El esquema contempla seis categorías que permiten la participación de nuevas generaciones, artistas jóvenes y creadores con trayectoria, además de incluir apoyos para colectivas de mujeres, investigación patrimonial y producciones escénicas.

Las disciplinas abarcan artes visuales, danza, literatura, música, teatro, medios audiovisuales y patrimonio cultural, integrando tanto expresiones tradicionales como prácticas contemporáneas vinculadas al entorno digital.

La mayor concentración de estímulos se ubica en la categoría de creación joven, seguida por creación con trayectoria, lo que refleja una política cultural orientada a impulsar tanto el talento emergente como la consolidación de carreras artísticas.

También se consideran proyectos con enfoque comunitario, especialmente en el caso de producciones escénicas y colectivas artísticas, con el propósito de acercar el arte a espacios públicos y contextos sociales diversos.

Las personas interesadas deberán presentar un proyecto detallado que incluya objetivos, justificación, calendario de trabajo y resultados esperados, además de acreditar residencia o vínculo con Tamaulipas.

El registro se realiza en línea y permanecerá abierto hasta el 28 de mayo a las 15:00 horas, plazo definitivo para participar en este programa que busca ampliar el acceso a recursos públicos y fortalecer el desarrollo cultural del estado.